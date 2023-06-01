Украина U21 - Хорватия U21 21 Июня прямая трансляция
21 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Хорватия U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U21
Хорватия U21
Главные тренеры
|Игор Бишчан
История личных встреч
|28.05.2014
|U21 ЧЕ-2015 - квалификация
|Группа 5
|1 : 1
|09.09.2013
|U21 ЧЕ-2015 - квалификация
|Группа 5
|0 : 2
|24.03.2011
|Товарищеские матчи U21
|Март 2011
|1 : 2
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|3 : 0
|13.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 4
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 0
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|0 : 2
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|3 : 2
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 0
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 4
|7 : 0