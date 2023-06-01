10:00 ()
Свернуть список

Украина U21 - Хорватия U21 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур
Украина U21
Хорватия U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Хорватия U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U21
Хорватия U21
Главные тренеры
Хорватия Игор Бишчан
История личных встреч
28.05.2014 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Группа 5 Хорватия U211 : 1Украина U21
09.09.2013 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Группа 5 Украина U210 : 2Хорватия U21
24.03.2011 Товарищеские матчи U21 Март 2011 Хорватия U211 : 2Украина U21
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U213 : 0
13.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 1 : 4Украина U21
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 1 : 0Украина U21
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U211 : 0
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 0 : 2Украина U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 1 ДВХорватия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Хорватия U211 : 2
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Хорватия U213 : 2
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 1 : 0Хорватия U21
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 4 Хорватия U217 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close