Румыния U21 - Испания U21 21 Июня прямая трансляция
21 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Испания U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния U21
Испания U21
История личных встреч
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|0 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 2
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|4 : 1
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|2 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|0 : 0
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|0 : 3