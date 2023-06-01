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Румыния U21 - Испания U21 21 Июня прямая трансляция

21 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур
Румыния U21
Испания U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Испания U21, которое состоится 21 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния U21
Испания U21
История личных встреч
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 0 : 0Румыния U21
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 1 : 2Румыния U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Румыния U211 : 1
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Румыния U211 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Румыния U214 : 1
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Испания U210 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВ
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Испания U212 : 0
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Испания U210 : 0
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 0 : 3Испания U21

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