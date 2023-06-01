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Германия U21 - Израиль U21 22 Июня прямая трансляция

Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
22 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Германия U21
Израиль U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U21 - Израиль U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U21
Израиль U21
1 Германия вр Ноа Атуболу
2 Германия зщ Йоша Вагноман
5 Германия зщ Янн Биссекк
4 Германия зщ Мартон Дардаи
22 Германия зщ Лука Нец
10 Германия пз Ангело Штиллер
8 Германия пз Янник Кайтель
18 Германия пз Денис Хусейнбашич
9 Германия нп Кевин Шаде
11 Германия нп Юссуфа Мукоко
21 Германия нп Фарид Алиду
18 Израиль вр Шариф Кеуф
5 Израиль зщ Гиль Коэн
21 Израиль зщ Став Лемкин
4 Израиль зщ Ор Блориан
3 Израиль зщ Зив Морган
2 Израиль зщ Карем Джабер
7 Израиль пз Эден Карцев
6 Израиль пз Омри Гандельман
10 Израиль пз Оскар Глоч
11 Израиль нп Дор Тургеман
9 Израиль нп Идан Горно
Главные тренеры
Германия Антонио Ди Сальво
Израиль Гай Лузон
История личных встреч
24.03.2013 Товарищеские матчи U21 Март 2013 Израиль U211 : 2Германия U21
09.09.2008 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Группа 9. 10-й тур Германия U210 : 0Израиль U21
12.10.2007 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Группа 9. 3-й тур Израиль U212 : 2Германия U21
06.06.2021 U21 ЧЕ-2021 Финал Германия U211 : 0
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала 1 : 2Германия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 2 5 : 6Германия U21
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Германия U210 : 0
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Германия U211 : 1
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 3 : 0Израиль U21
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 Израиль U211 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 1 : 1Израиль U21
08.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 1 : 2Израиль U21
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 Израиль U211 : 2

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