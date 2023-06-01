Германия U21 - Израиль U21 22 Июня прямая трансляция
Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
22 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия U21 - Израиль U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U21
Израиль U21
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|2
|зщ
|Йоша Вагноман
|5
|зщ
|Янн Биссекк
|4
|зщ
|Мартон Дардаи
|22
|зщ
|Лука Нец
|10
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Янник Кайтель
|18
|пз
|Денис Хусейнбашич
|9
|нп
|Кевин Шаде
|11
|нп
|Юссуфа Мукоко
|21
|нп
|Фарид Алиду
|18
|вр
|Шариф Кеуф
|5
|зщ
|Гиль Коэн
|21
|зщ
|Став Лемкин
|4
|зщ
|Ор Блориан
|3
|зщ
|Зив Морган
|2
|зщ
|Карем Джабер
|7
|пз
|Эден Карцев
|6
|пз
|Омри Гандельман
|10
|пз
|Оскар Глоч
|11
|нп
|Дор Тургеман
|9
|нп
|Идан Горно
Главные тренеры
|Антонио Ди Сальво
|Гай Лузон
История личных встреч
|24.03.2013
|Товарищеские матчи U21
|Март 2013
|1 : 2
|09.09.2008
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Группа 9. 10-й тур
|0 : 0
|12.10.2007
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Группа 9. 3-й тур
|2 : 2
|06.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Финал
|1 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|1 : 2
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 2 5 : 6
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|0 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|3 : 0
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 1
|08.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 2
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 2