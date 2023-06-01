Франция U21 - Италия U21 22 Июня прямая трансляция
Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
22 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U21 - Италия U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция U21
Италия U21
|1
|вр
|Иллан Меслье
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|14
|зщ
|Кастелло Люкеба
|4
|зщ
|Луак Баде
|3
|зщ
|Яссер Ларуси
|8
|пз
|Максанс Какере
|7
|пз
|Куадио Коне
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|11
|нп
|Амин Гуири
|1
|вр
|Марко Карнесекки
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|6
|зщ
|Маттео Ловато
|15
|зщ
|Калеб Околи
|12
|пз
|Рауль Белланова
|16
|пз
|Эдоардо Бове
|8
|пз
|Сандро Тонали
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|13
|пз
|Ийенома Удогие
|18
|нп
|Маттео Канчелльери
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Сильвен Риполль
|Паоло Николато
История личных встреч
|28.02.2012
|Товарищеские матчи U21
|Февраль 2012
|1 : 1
|08.06.2011
|Товарищеские матчи U21
|Тулон 2011
|1 : 0
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 2
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 1
|16.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|3 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|5 : 3 ДВ
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|4 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|0 : 0
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1
|18.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 1
|4 : 1
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После окончания молодёжного чемпионата мира пришёл черёд Евро U21.Гайд Евро U21: фавориты, громкие имена, факты: Главный турнир лета. На молодёжном Евро в Грузии будет море звёзд! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2023 (до 21 года): Франция U21 — Италия U21. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.