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Франция U21 - Италия U21 22 Июня прямая трансляция

Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
22 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Франция U21
Италия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U21 - Италия U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U21
Италия U21
1 Франция вр Иллан Меслье
20 Франция зщ Пьер Калюлю
14 Франция зщ Кастелло Люкеба
4 Франция зщ Луак Баде
3 Франция зщ Яссер Ларуси
8 Франция пз Максанс Какере
7 Франция пз Куадио Коне
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
10 Франция нп Райан Шерки
9 Франция нп Арно Калимуэндо
11 Франция нп Амин Гуири
1 Италия вр Марко Карнесекки
5 Италия зщ Лоренцо Пирола
6 Италия зщ Маттео Ловато
15 Италия зщ Калеб Околи
12 Италия пз Рауль Белланова
16 Италия пз Эдоардо Бове
8 Италия пз Сандро Тонали
4 Италия пз Самуэле Риччи
13 Италия пз Ийенома Удогие
18 Италия нп Маттео Канчелльери
9 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Франция Сильвен Риполль
Италия Паоло Николато
История личных встреч
28.02.2012 Товарищеские матчи U21 Февраль 2012 Франция U211 : 1Италия U21
08.06.2011 Товарищеские матчи U21 Тулон 2011 Франция U211 : 0Италия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 1Франция U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C 0 : 2Франция U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C 0 : 2Франция U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C Франция U210 : 1
16.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Франция U213 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 5 : 3 ДВИталия U21
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Италия U214 : 0
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 0 : 0Италия U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 1 : 1Италия U21
18.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 1 Италия U214 : 1
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После окончания молодёжного чемпионата мира пришёл черёд Евро U21.Гайд Евро U21: фавориты, громкие имена, факты: Главный турнир лета. На молодёжном Евро в Грузии будет море звёзд! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2023 (до 21 года): Франция U21 — Италия U21. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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