23:25 ()
Свернуть список

Норвегия U21 - Швейцария U21 22 Июня прямая трансляция

Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
22 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Норвегия U21
Швейцария U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия U21 - Швейцария U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия U21
Швейцария U21
12 Норвегия вр Кристоффер Клессон
2 Норвегия зщ Себастьян Себулонсен
4 Норвегия зщ Йеспер Даланн
3 Норвегия зщ Хенрик Хеггхейм
13 Норвегия зщ Лео Ельде
7 Норвегия пз Джошуа Китолано
6 Норвегия пз Сиверт Маннсверк
8 Норвегия пз Йохан Хове
10 Норвегия нп Оскар Бобб
20 Норвегия нп Эрик Ботхейм
16 Норвегия нп Хокон Эвьен
1 Швейцария вр Амир Саипи
2 Швейцария зщ Левен Блюм
17 Швейцария зщ Ян Крониг
4 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
3 Швейцария зщ Николя Вуйоз
15 Швейцария пз Габриэль Барес
6 Швейцария пз Симон Зом
7 Швейцария пз Дан Ндой
10 Швейцария пз Кастриот Имери
19 Швейцария пз Дариан Малес
9 Швейцария нп Филип Стоилкович
Главные тренеры
Норвегия Лейф Гуннар Смеруд
Швейцария Мауро Лустринелли
Швейцария Патрик Рахмен (и.о.)
История личных встреч
20.08.2008 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Группа 5. 9-й тур Швейцария U212 : 0Норвегия U21
12.10.2007 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Группа 5. 4-й тур Норвегия U212 : 1Швейцария U21
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 4 : 1Норвегия U21
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 2 : 0Норвегия U21
04.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 Норвегия U216 : 0
19.11.2019 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 Норвегия U212 : 3
15.11.2019 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 1 : 2Норвегия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Швейцария U210 : 3
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 3 : 2Швейцария U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 0 : 1Швейцария U21
16.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 3 : 1Швейцария U21
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Швейцария U212 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close