Норвегия U21 - Швейцария U21 22 Июня прямая трансляция
Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
22 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия U21 - Швейцария U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия U21
Швейцария U21
|12
|вр
|Кристоффер Клессон
|2
|зщ
|Себастьян Себулонсен
|4
|зщ
|Йеспер Даланн
|3
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|13
|зщ
|Лео Ельде
|7
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Сиверт Маннсверк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|нп
|Оскар Бобб
|20
|нп
|Эрик Ботхейм
|16
|нп
|Хокон Эвьен
|1
|вр
|Амир Саипи
|2
|зщ
|Левен Блюм
|17
|зщ
|Ян Крониг
|4
|зщ
|Леонидас Стергиу
|3
|зщ
|Николя Вуйоз
|15
|пз
|Габриэль Барес
|6
|пз
|Симон Зом
|7
|пз
|Дан Ндой
|10
|пз
|Кастриот Имери
|19
|пз
|Дариан Малес
|9
|нп
|Филип Стоилкович
Главные тренеры
|Лейф Гуннар Смеруд
|Мауро Лустринелли
|Патрик Рахмен (и.о.)
История личных встреч
|20.08.2008
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Группа 5. 9-й тур
|2 : 0
|12.10.2007
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Группа 5. 4-й тур
|2 : 1
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|4 : 1
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|2 : 0
|04.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|6 : 0
|19.11.2019
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|2 : 3
|15.11.2019
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|1 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 3
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|3 : 2
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 1
|16.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|3 : 1
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|2 : 1