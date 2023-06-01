Чехия U21 - Англия U21 22 Июня прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
22 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия U21 - Англия U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия U21
Англия U21
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|4
|зщ
|Адам Габриэл
|2
|зщ
|Мартин Витик
|5
|зщ
|Карел Поезны
|6
|зщ
|Михал Фукала
|20
|пз
|Ян Жамбурек
|8
|пз
|Лукаш Черв
|10
|пз
|Адам Карабец
|17
|нп
|Матей Юрасек
|9
|нп
|Вацлав Сейк
|21
|нп
|Матей Валента
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|2
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|5
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|4
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Люк Томас
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|8
|пз
|Джейкоб Рэмси
|6
|пз
|Оливер Скипп
|23
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|7
|нп
|Морган Гиббс-Уайт
|10
|нп
|Эмиль Смит-Роу
Главные тренеры
|Ян Сухопарек
|Ли Карсли (и.о.)
История личных встреч
|19.06.2011
|U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|2 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1
|13.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 4
|0 : 2
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 4
|0 : 1
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|2 : 0
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 3
|5 : 0
|13.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 3
|3 : 1