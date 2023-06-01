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Чехия U21 - Англия U21 22 Июня прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
22 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Чехия U21
Англия U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия U21 - Англия U21, которое состоится 22 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия U21
Англия U21
1 Чехия вр Витезслав Ярош
4 Чехия зщ Адам Габриэл
2 Чехия зщ Мартин Витик
5 Чехия зщ Карел Поезны
6 Чехия зщ Михал Фукала
20 Чехия пз Ян Жамбурек
8 Чехия пз Лукаш Черв
10 Чехия пз Адам Карабец
17 Чехия нп Матей Юрасек
9 Чехия нп Вацлав Сейк
21 Чехия нп Матей Валента
1 Англия вр Джеймс Траффорд
2 Англия зщ Максимилиан Ааронс
5 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
4 Англия зщ Леви Колвилл
3 Англия зщ Люк Томас
19 Англия пз Харви Эллиотт
8 Англия пз Джейкоб Рэмси
6 Англия пз Оливер Скипп
23 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
7 Англия нп Морган Гиббс-Уайт
10 Англия нп Эмиль Смит-Роу
Главные тренеры
Чехия Ян Сухопарек
Ирландия Ли Карсли (и.о.)
История личных встреч
19.06.2011 U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Англия U211 : 2Чехия U21
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 2 : 0Чехия U21
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 1 : 1Чехия U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Чехия U211 : 1
13.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 4 0 : 2Чехия U21
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 4 0 : 1Чехия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 1 : 2Англия U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 2 : 0Англия U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Англия U210 : 1
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 3 Англия U215 : 0
13.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 3 Англия U213 : 1

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