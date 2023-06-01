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Расинг А - Барракас Сентраль 23 Июня прямая трансляция

23 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 1-я фаза. 21-й тур
Расинг А
1-й тайм, 4'
0 : 0
Барракас Сентраль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг А - Барракас Сентраль, которое состоится 23 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 1-я фаза. 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Расинг А
      Авельянеда
      Барракас Сентраль
      Буэнос-Айрес
      21ЧиливрГабриэль Ариас
      34АргентиназщФакундо Мура
      6АргентиназщТомас Авилес
      33АргентиназщГонсало Пиови
      3АргентиназщГабриэль Рохас
      29АргентинапзАнибал Морено
      5АргентинапзJuan Nardoni
      23АргентинапзНиколас Орос
      15АргентинанпМаксимильяно Ромеро
      10ПарагвайнпМатиас Рохас
      7АргентинанпGabriel Hauche
      1АргентинаврAndrés Alberto Desábato
      4АргентиназщMauro Martín Peinipil
      2АргентиназщНиколас Капраро
      16АргентиназщФранциско Фабиан Альварез
      14АргентиназщJuan Diaz
      6АргентинапзRodrigo Axel Insúa
      33АргентинапзФакундо Матер
      5АргентинапзРодриго Эррера
      10АргентинапзИван Тапия
      21АргентинапзБриан Кальдерара
      29АргентинанпБруно Сепульведа
      История личных встреч
      06.08.2022 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 12-й тур Барракас Сентраль0 : 0Расинг А
      18.06.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 17-й тур Расинг А2 : 1
      13.06.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 20-й тур 1 : 1Расинг А
      09.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 5-й тур 2 : 1Расинг А
      04.06.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 19-й тур Расинг А2 : 0
      28.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 18-й тур 1 : 1Расинг А
      09.06.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 20-й тур Барракас Сентраль0 : 0
      03.06.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 19-й тур 5 : 2Барракас Сентраль
      28.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 18-й тур Барракас Сентраль1 : 0
      22.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 17-й тур 1 : 1Барракас Сентраль
      15.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 16-й тур Барракас Сентраль2 : 2
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИО
      1 Ривер Плейт2150
      2 Тальерес2040
      3 Сан-Лоренсо2138
      4 Эстудиантес2136
      5 Ланус2034
      6 Росарио Сентраль2034
      7 Дефенса и Хустисия2133
      8 Бельграно2031
      9 Аргентинос Хуниорс2029
      10 Годой-Крус2029
      11 Бока Хуниорс2028
      12 Ньюэллс Олд Бойз2028
      13 Платенсе2026
      14 Расинг А2026
      15 Химнасия и Эсгрима2126
      16 Атлетико Сармьенто2025
      17 Сентраль Кордова2125
      18 Колон2023
      19 Барракас Сентраль2023
      20 Тигре2022
      21 Институто2022
      22 Индепендьенте2021
      23 Атлетико Тукуман2021
      24 Унион2020
      25 Велес Сарсфилд2018
      26 Уракан2018
      27 Банфилд2018
      28 Арсенал Саранди2017
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИО
      1 Атлетико Сармьенто00
      2 Тигре00
      3 Бока Хуниорс00
      4 Платенсе00
      5 Дефенса и Хустисия00
      6 Годой-Крус00
      7 Сентраль Кордова00
      8 Ньюэллс Олд Бойз00
      9 Ланус00
      10 Сан-Лоренсо00
      11 Эстудиантес00
      12 Унион00
      13 Расинг А00
      14 Институто00
      15 Бельграно00
      16 Аргентинос Хуниорс00
      17 Арсенал Саранди00
      18 Атлетико Тукуман00
      19 Банфилд00
      20 Барракас Сентраль00
      21 Колон00
      22 Химнасия и Эсгрима00
      23 Уракан00
      24 Индепендьенте00
      25 Ривер Плейт00
      26 Росарио Сентраль00
      27 Тальерес00
      28 Велес Сарсфилд00

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