Расинг А - Барракас Сентраль 23 Июня прямая трансляция
23 Июня 2023 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 1-я фаза. 21-й тур
1-й тайм, 4'
0 : 0
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг А - Барракас Сентраль, которое состоится 23 Июня 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 1-я фаза. 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Расинг А
Авельянеда
Барракас Сентраль
Буэнос-Айрес
|21
|вр
|Габриэль Ариас
|34
|зщ
|Факундо Мура
|6
|зщ
|Томас Авилес
|33
|зщ
|Гонсало Пиови
|3
|зщ
|Габриэль Рохас
|29
|пз
|Анибал Морено
|5
|пз
|Juan Nardoni
|23
|пз
|Николас Орос
|15
|нп
|Максимильяно Ромеро
|10
|нп
|Матиас Рохас
|7
|нп
|Gabriel Hauche
|1
|вр
|Andrés Alberto Desábato
|4
|зщ
|Mauro Martín Peinipil
|2
|зщ
|Николас Капраро
|16
|зщ
|Франциско Фабиан Альварез
|14
|зщ
|Juan Diaz
|6
|пз
|Rodrigo Axel Insúa
|33
|пз
|Факундо Матер
|5
|пз
|Родриго Эррера
|10
|пз
|Иван Тапия
|21
|пз
|Бриан Кальдерара
|29
|нп
|Бруно Сепульведа
История личных встреч
|06.08.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 12-й тур
|0 : 0
|18.06.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 17-й тур
|2 : 1
|13.06.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 20-й тур
|1 : 1
|09.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 19-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 18-й тур
|1 : 1
|09.06.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 20-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 19-й тур
|5 : 2
|28.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 18-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 17-й тур
|1 : 1
|15.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ривер Плейт
|21
|50
|2
|Тальерес
|20
|40
|3
|Сан-Лоренсо
|21
|38
|4
|Эстудиантес
|21
|36
|5
|Ланус
|20
|34
|6
|Росарио Сентраль
|20
|34
|7
|Дефенса и Хустисия
|21
|33
|8
|Бельграно
|20
|31
|9
|Аргентинос Хуниорс
|20
|29
|10
|Годой-Крус
|20
|29
|11
|Бока Хуниорс
|20
|28
|12
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|28
|13
|Платенсе
|20
|26
|14
|Расинг А
|20
|26
|15
|Химнасия и Эсгрима
|21
|26
|16
|Атлетико Сармьенто
|20
|25
|17
|Сентраль Кордова
|21
|25
|18
|Колон
|20
|23
|19
|Барракас Сентраль
|20
|23
|20
|Тигре
|20
|22
|21
|Институто
|20
|22
|22
|Индепендьенте
|20
|21
|23
|Атлетико Тукуман
|20
|21
|24
|Унион
|20
|20
|25
|Велес Сарсфилд
|20
|18
|26
|Уракан
|20
|18
|27
|Банфилд
|20
|18
|28
|Арсенал Саранди
|20
|17
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Атлетико Сармьенто
|0
|0
|2
|Тигре
|0
|0
|3
|Бока Хуниорс
|0
|0
|4
|Платенсе
|0
|0
|5
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|6
|Годой-Крус
|0
|0
|7
|Сентраль Кордова
|0
|0
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|9
|Ланус
|0
|0
|10
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|11
|Эстудиантес
|0
|0
|12
|Унион
|0
|0
|13
|Расинг А
|0
|0
|14
|Институто
|0
|0
|15
|Бельграно
|0
|0
|16
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|17
|Арсенал Саранди
|0
|0
|18
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|19
|Банфилд
|0
|0
|20
|Барракас Сентраль
|0
|0
|21
|Колон
|0
|0
|22
|Химнасия и Эсгрима
|0
|0
|23
|Уракан
|0
|0
|24
|Индепендьенте
|0
|0
|25
|Ривер Плейт
|0
|0
|26
|Росарио Сентраль
|0
|0
|27
|Тальерес
|0
|0
|28
|Велес Сарсфилд
|0
|0