Коритиба - Интернасьонал 23 Июня прямая трансляция
23 Июня 2023 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Интернасьонал, которое состоится 23 Июня 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коритиба
Куритиба
Интернасьонал
Порту-Алегри
Главные тренеры
|Антониу Карлос Оливейра
|Мано Менезес
История личных встреч
|24.10.2022
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|25.06.2022
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|08.11.2020
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|09.08.2020
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|07.10.2016
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|24.06.2016
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|13.09.2015
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|07.06.2015
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|29.09.2014
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
|22.05.2014
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|10.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|05.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|15.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|08.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 5-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2