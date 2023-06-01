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Коритиба - Интернасьонал 23 Июня прямая трансляция

23 Июня 2023 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Коритиба
Интернасьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Интернасьонал, которое состоится 23 Июня 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коритиба
Куритиба
Интернасьонал
Порту-Алегри
Главные тренеры
Португалия Антониу Карлос Оливейра
Бразилия Мано Менезес
История личных встреч
24.10.2022 Бразилия - Серия А 33-й тур Коритиба1 : 1Интернасьонал
25.06.2022 Бразилия - Серия А 14-й тур Интернасьонал3 : 0Коритиба
08.11.2020 Бразилия - Серия А 20-й тур Интернасьонал2 : 2Коритиба
09.08.2020 Бразилия - Серия А 1-й тур Коритиба0 : 1Интернасьонал
07.10.2016 Бразилия - Серия А 29-й тур Интернасьонал1 : 0Коритиба
24.06.2016 Бразилия - Серия А 10-й тур Коритиба1 : 1Интернасьонал
13.09.2015 Бразилия - Серия А 25-й тур Коритиба0 : 1Интернасьонал
07.06.2015 Бразилия - Серия А 6-й тур Интернасьонал2 : 0Коритиба
29.09.2014 Бразилия - Серия А 25-й тур Интернасьонал4 : 2Коритиба
22.05.2014 Бразилия - Серия А 6-й тур Коритиба1 : 1Интернасьонал
10.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Коритиба0 : 0
05.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 3 : 1Коритиба
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 1 : 1Коритиба
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Коритиба1 : 2
15.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур 3 : 2Коритиба
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Интернасьонал2 : 1
08.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 5-й тур 1 : 1Интернасьонал
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 1 : 1Интернасьонал
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Интернасьонал2 : 0
26.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа B. 4-й тур 1 : 2Интернасьонал

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