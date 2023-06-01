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Васко да Гама - Гояс 23 Июня прямая трансляция

23 Июня 2023 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Васко да Гама
Гояс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Васко да Гама - Гояс, которое состоится 23 Июня 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Гояс
Гояния
Главные тренеры
Бразилия Гуто Феррейра
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
26.02.2021 Бразилия - Серия А 38-й тур Васко да Гама3 : 2Гояс
02.11.2020 Бразилия - Серия А 19-й тур Гояс1 : 1Васко да Гама
19.11.2019 Бразилия - Серия А 33-й тур Васко да Гама1 : 1Гояс
12.08.2019 Бразилия - Серия А 14-й тур Гояс0 : 1Васко да Гама
23.08.2015 Бразилия - Серия А 20-й тур Гояс3 : 0Васко да Гама
11.05.2015 Бразилия - Серия А 1-й тур Васко да Гама0 : 0Гояс
18.10.2013 Бразилия - Серия А 29-й тур Васко да Гама0 : 2Гояс
02.08.2013 Бразилия - Серия А 10-й тур Гояс1 : 1Васко да Гама
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур 2 : 1Васко да Гама
06.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Васко да Гама1 : 4
27.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 2 : 0Васко да Гама
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур 4 : 2Васко да Гама
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Васко да Гама0 : 1
12.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Гояс2 : 2
09.06.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа G. 5-й тур Гояс0 : 0
05.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Гояс0 : 1
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 2 : 1Гояс
24.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа G. 4-й тур Гояс1 : 0

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