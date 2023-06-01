Васко да Гама - Гояс 23 Июня прямая трансляция
23 Июня 2023 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Васко да Гама - Гояс, которое состоится 23 Июня 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Гояс
Гояния
Главные тренеры
|Гуто Феррейра
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|26.02.2021
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|3 : 2
|02.11.2020
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|19.11.2019
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|12.08.2019
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|23.08.2015
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|11.05.2015
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|18.10.2013
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|02.08.2013
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|06.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 4
|27.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|4 : 2
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|12.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|09.06.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа G. 5-й тур
|0 : 0
|05.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа G. 4-й тур
|1 : 0