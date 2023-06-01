Ред Булл Брагантино - Фламенго 23 Июня прямая трансляция
23 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Фламенго, которое состоится 23 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Педру Кайшинья
|Хорхе Сампаоли
|Витор Перейра
История личных встреч
|02.10.2022
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|4 : 1
|09.06.2022
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|07.10.2021
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|20.06.2021
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|08.02.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|16.10.2020
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|08.06.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|12.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|09.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|06.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 4
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1