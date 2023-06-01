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Ред Булл Брагантино - Фламенго 23 Июня прямая трансляция

23 Июня 2023 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Ред Булл Брагантино
Фламенго

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Фламенго, которое состоится 23 Июня 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Португалия Педру Кайшинья
Аргентина Хорхе Сампаоли
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
02.10.2022 Бразилия - Серия А 29-й тур Фламенго4 : 1Ред Булл Брагантино
09.06.2022 Бразилия - Серия А 10-й тур Ред Булл Брагантино1 : 0Фламенго
07.10.2021 Бразилия - Серия А 24-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Фламенго
20.06.2021 Бразилия - Серия А 5-й тур Фламенго2 : 3Ред Булл Брагантино
08.02.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Ред Булл Брагантино1 : 1Фламенго
16.10.2020 Бразилия - Серия А 16-й тур Фламенго1 : 1Ред Булл Брагантино
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур 1 : 1Ред Булл Брагантино
08.06.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа C. 5-й тур 1 : 1Ред Булл Брагантино
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 2 : 1Ред Булл Брагантино
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Ред Булл Брагантино2 : 0
26.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа C. 4-й тур 0 : 4Ред Булл Брагантино
12.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Фламенго3 : 0
09.06.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 5-й тур Фламенго2 : 1
06.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 1 : 4Фламенго
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Фламенго1 : 1
25.05.2023 Кубок Либертадорес - 2023 Группа A. 4-й тур 1 : 1Фламенго

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