Куяба - Ботафого 23 Июня прямая трансляция
23 Июня 2023 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куяба - Ботафого, которое состоится 23 Июня 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куяба
Куяба
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Иву Виейра
|Антониу Карлос Оливейра
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
|02.11.2022
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 2
|11.07.2022
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|05.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|23.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|07.06.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа A. 4-й тур
|2 : 3