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Куяба - Ботафого 23 Июня прямая трансляция

23 Июня 2023 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Куяба
Ботафого

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куяба - Ботафого, которое состоится 23 Июня 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куяба
Куяба
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Португалия Антониу Карлос Оливейра
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
02.11.2022 Бразилия - Серия А 35-й тур Ботафого0 : 2Куяба
11.07.2022 Бразилия - Серия А 16-й тур Куяба2 : 0Ботафого
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур 1 : 1Куяба
05.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 0 : 1Куяба
28.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Куяба1 : 1
23.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур 0 : 1Куяба
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур 2 : 0Куяба
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Ботафого2 : 0
07.06.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа A. 5-й тур 0 : 0Ботафого
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур 1 : 0Ботафого
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Ботафого2 : 0
26.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа A. 4-й тур 2 : 3Ботафого

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