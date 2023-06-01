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Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 23 Июня прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
23 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ, которое состоится 23 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 0Энергетик-БГУ
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Энергетик-БГУ3 : 1Торпедо-БелАЗ
17.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Энергетик-БГУ
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Торпедо-БелАЗ
26.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Энергетик-БГУ1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Энергетик-БГУ
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Энергетик-БГУ2 : 1Торпедо-БелАЗ
28.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Энергетик-БГУ
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 3Торпедо-БелАЗ
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал 0 : 2Торпедо-БелАЗ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Энергетик-БГУ0 : 0
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 0Энергетик-БГУ
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 0

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