Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 23 Июня прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
23 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ, которое состоится 23 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 1
|17.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 4
|11.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|28.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 3
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0