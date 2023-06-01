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Гремио - Америка Минейро 23 Июня прямая трансляция

23 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Гремио
Америка Минейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Америка Минейро, которое состоится 23 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гремио
Порту-Алегри
Америка Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
Бразилия Вагнер Мансини
История личных встреч
14.11.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Америка Минейро3 : 1Гремио
24.07.2021 Бразилия - Серия А 13-й тур Гремио1 : 1Америка Минейро
20.10.2018 Бразилия - Серия А 30-й тур Америка Минейро1 : 1Гремио
10.06.2018 Бразилия - Серия А 11-й тур Гремио1 : 0Америка Минейро
20.11.2016 Бразилия - Серия А 36-й тур Гремио3 : 0Америка Минейро
01.08.2016 Бразилия - Серия А 17-й тур Америка Минейро0 : 0Гремио
12.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур 3 : 0Гремио
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Гремио2 : 1
27.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 1 : 2Гремио
22.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Гремио3 : 1
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Гремио0 : 0
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Америка Минейро2 : 2
07.06.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа F. 5-й тур Америка Минейро2 : 0
04.06.2023 Бразилия - Серия А 9-й тур Америка Минейро2 : 0
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур 2 : 0Америка Минейро
24.05.2023 Южноамериканский кубок - 2023 Группа F. 4-й тур Америка Минейро2 : 3

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