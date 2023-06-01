Гремио - Америка Минейро 23 Июня прямая трансляция
23 Июня 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гремио - Америка Минейро, которое состоится 23 Июня 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гремио
Порту-Алегри
Америка Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
|Вагнер Мансини
История личных встреч
|14.11.2021
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|24.07.2021
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|10.06.2018
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|20.11.2016
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|3 : 0
|01.08.2016
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|12.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 2
|22.05.2023
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|07.06.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа F. 5-й тур
|2 : 0
|04.06.2023
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|24.05.2023
|Южноамериканский кубок - 2023
|Группа F. 4-й тур
|2 : 3