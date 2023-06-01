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Португалия U21 - Нидерланды U21 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
24 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Португалия U21
Нидерланды U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Нидерланды U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U21
Нидерланды U21
1 Португалия вр Селтун Биай
13 Португалия зщ Зе Карлуш
3 Португалия зщ Андре Амару
16 Португалия зщ Алешандре Пенетра
5 Португалия зщ Нуну Тавареш
6 Португалия пз Тиагу Данташ
17 Португалия пз Жоау Невеш
18 Португалия пз Андре Алмейда
10 Португалия пз Афонсу Соуза
9 Португалия нп Энрике Араужу
7 Португалия нп Педру Нету
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
3 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
6 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
8 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
5 Нидерланды пз Квилиндсхи Хартман
11 Нидерланды нп Юрген Эккеленкамп
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
Главные тренеры
Португалия Руй Жорже
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
18.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 Португалия U212 : 1Нидерланды U21
11.10.2019 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 Нидерланды U214 : 2Португалия U21
14.10.2014 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Плей-офф Португалия U215 : 4Нидерланды U21
09.10.2014 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Плей-офф Нидерланды U210 : 2Португалия U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур 2 : 0Португалия U21
06.06.2021 U21 ЧЕ-2021 Финал 1 : 0Португалия U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала 0 : 1Португалия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Португалия U215 : 3 ДВ
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 0 : 3Португалия U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур 0 : 0Нидерланды U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Нидерланды U211 : 2
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Нидерланды U212 : 1
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Нидерланды U216 : 1
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 1 : 1Нидерланды U21

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