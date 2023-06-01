Португалия U21 - Нидерланды U21 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
24 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Нидерланды U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия U21
Нидерланды U21
|1
|вр
|Селтун Биай
|13
|зщ
|Зе Карлуш
|3
|зщ
|Андре Амару
|16
|зщ
|Алешандре Пенетра
|5
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|пз
|Тиагу Данташ
|17
|пз
|Жоау Невеш
|18
|пз
|Андре Алмейда
|10
|пз
|Афонсу Соуза
|9
|нп
|Энрике Араужу
|7
|нп
|Педру Нету
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|3
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Микки ван де Вен
|6
|пз
|Квинтен Тимбер
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Кеннет Тейлор
|5
|пз
|Квилиндсхи Хартман
|11
|нп
|Юрген Эккеленкамп
|9
|нп
|Брайан Бробби
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
Главные тренеры
|Руй Жорже
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|18.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|2 : 1
|11.10.2019
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|4 : 2
|14.10.2014
|U21 ЧЕ-2015 - квалификация
|Плей-офф
|5 : 4
|09.10.2014
|U21 ЧЕ-2015 - квалификация
|Плей-офф
|0 : 2
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|06.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Финал
|1 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|5 : 3 ДВ
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 3
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|1 : 2
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|6 : 1
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 1