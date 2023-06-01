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Румыния U21 - Украина U21 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
24 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Румыния U21
Украина U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Украина U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния U21
Украина U21
12 Румыния вр Михай Попа
2 Румыния зщ Александру Пантя
4 Румыния зщ Богдан Раковицан
14 Румыния зщ Виктор Дикан
3 Румыния зщ Валентин Цику
11 Румыния пз Александру Ишфан
6 Румыния пз Константин Албу
17 Румыния пз Алекси Питу
19 Румыния нп Луис Мунтяну
21 Румыния нп Даниэль Бырлиджа
18 Румыния нп Октавиан Попеску
12 Украина вр Анатолий Трубин
6 Украина зщ Алексей Сич
4 Украина зщ Максим Таловеров
16 Украина зщ Арсений Батагов
2 Украина зщ Константин Овчаренко
21 Украина пз Артём Бондаренко
17 Украина пз Владимир Бражко
18 Украина пз Дмитрий Крыськив
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Украина нп Богдан Вьюнник
9 Украина нп Даниил Сикан
Главные тренеры
Румыния Эмил Сэндой
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U211 : 0Румыния U21
10.10.2019 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Румыния U213 : 0Украина U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур Румыния U210 : 3
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 0 : 0Румыния U21
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 1 : 2Румыния U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Румыния U211 : 1
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Румыния U211 : 1
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур Украина U212 : 0
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U213 : 0
13.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 1 : 4Украина U21
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 1 : 0Украина U21
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U211 : 0Румыния U21

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