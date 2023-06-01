Румыния U21 - Украина U21 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
24 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния U21 - Украина U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния U21
Украина U21
|12
|вр
|Михай Попа
|2
|зщ
|Александру Пантя
|4
|зщ
|Богдан Раковицан
|14
|зщ
|Виктор Дикан
|3
|зщ
|Валентин Цику
|11
|пз
|Александру Ишфан
|6
|пз
|Константин Албу
|17
|пз
|Алекси Питу
|19
|нп
|Луис Мунтяну
|21
|нп
|Даниэль Бырлиджа
|18
|нп
|Октавиан Попеску
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Алексей Сич
|4
|зщ
|Максим Таловеров
|16
|зщ
|Арсений Батагов
|2
|зщ
|Константин Овчаренко
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|17
|пз
|Владимир Бражко
|18
|пз
|Дмитрий Крыськив
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Богдан Вьюнник
|9
|нп
|Даниил Сикан
Главные тренеры
|Эмил Сэндой
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 0
|10.10.2019
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|3 : 0
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|0 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 2
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|3 : 0
|13.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 4
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 0