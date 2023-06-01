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Испания U21 - Хорватия U21 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
24 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Испания U21
Хорватия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Хорватия U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U21
Хорватия U21
1 Испания вр Арнау Тенас
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Испания зщ Айтор Паредес
5 Испания зщ Хон Пачеко
3 Испания зщ Хуан Миранда
17 Испания зщ Серхио Гомес
6 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Габриэль Вейга
8 Испания пз Ойан Сансет
10 Испания нп Родри Санчес
9 Испания нп Абель Руис
1 Хорватия вр Доминик Котарски
2 Хорватия зщ Нико Сигур
6 Хорватия зщ Бартол Франьич
15 Хорватия зщ Мауро Перкович
3 Хорватия зщ Давид Чолина
19 Хорватия пз Марко Булат
21 Хорватия пз Велдин Ходжа
10 Хорватия пз Мартин Батурина
18 Хорватия пз Габриэль Видович
7 Хорватия нп Микеле Шего
20 Хорватия нп Дион Белё
Главные тренеры
Испания Санти Дения
Хорватия Драган Скочич
История личных встреч
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВХорватия U21
10.09.2012 U21 ЧЕ-2013 - квалификация Группа 5. 10-й тур Испания U216 : 0Хорватия U21
06.10.2011 U21 ЧЕ-2013 - квалификация Группа 5. 3-й тур Хорватия U210 : 2Испания U21
12.10.2010 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Плей-офф. 2-й матч Хорватия U210 : 3Испания U21
09.10.2010 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Плей-офф. 1-й матч Испания U212 : 1Хорватия U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур 0 : 3Испания U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Испания U210 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВХорватия U21
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Испания U212 : 0
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Испания U210 : 0
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур 2 : 0Хорватия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВХорватия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Хорватия U211 : 2
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Хорватия U213 : 2
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 1 : 0Хорватия U21

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