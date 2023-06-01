Испания U21 - Хорватия U21 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
24 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Хорватия U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U21
Хорватия U21
|1
|вр
|Арнау Тенас
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Айтор Паредес
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|6
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Габриэль Вейга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|10
|нп
|Родри Санчес
|9
|нп
|Абель Руис
|1
|вр
|Доминик Котарски
|2
|зщ
|Нико Сигур
|6
|зщ
|Бартол Франьич
|15
|зщ
|Мауро Перкович
|3
|зщ
|Давид Чолина
|19
|пз
|Марко Булат
|21
|пз
|Велдин Ходжа
|10
|пз
|Мартин Батурина
|18
|пз
|Габриэль Видович
|7
|нп
|Микеле Шего
|20
|нп
|Дион Белё
Главные тренеры
|Санти Дения
|Драган Скочич
История личных встреч
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|10.09.2012
|U21 ЧЕ-2013 - квалификация
|Группа 5. 10-й тур
|6 : 0
|06.10.2011
|U21 ЧЕ-2013 - квалификация
|Группа 5. 3-й тур
|0 : 2
|12.10.2010
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Плей-офф. 2-й матч
|0 : 3
|09.10.2010
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|2 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|0 : 0
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|3 : 2
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 0