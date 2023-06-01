Грузия U21 - Бельгия U21 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
24 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Бельгия U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия U21
Бельгия U21
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Саба Хвадагиани
|15
|зщ
|Саба Сазонов
|3
|зщ
|Ива Гелашвили
|4
|зщ
|Александре Каландадзе
|19
|пз
|Георгий Цитаишвили
|20
|пз
|Ника Гагнидзе
|8
|пз
|Анзор Меквабишвили
|10
|пз
|Гиорги Моистсрапишвили
|7
|пз
|Зурико Давиташвили
|11
|нп
|Гиорги Гагуа
|1
|вр
|Мартен Вандевордт
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|3
|зщ
|Зено Дебаст
|14
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|6
|пз
|Астер Вранкс
|8
|пз
|Элиот Матазо
|2
|пз
|Юго Сике
|19
|пз
|Мандела Кейта
|22
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|10
|нп
|Мишель Баликвиша
|7
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Рамаз Сванадзе (и.о.)
|Якки Матейсен
История личных встреч
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|2 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|0 : 3
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|0 : 2
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|3 : 2
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|5 : 0
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|4 : 1