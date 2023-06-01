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Грузия U21 - Бельгия U21 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
24 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия);
Грузия U21
Бельгия U21

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Бельгия U21, которое состоится 24 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия U21
Бельгия U21
1 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Грузия зщ Саба Хвадагиани
15 Грузия зщ Саба Сазонов
3 Грузия зщ Ива Гелашвили
4 Грузия зщ Александре Каландадзе
19 Грузия пз Георгий Цитаишвили
20 Грузия пз Ника Гагнидзе
8 Грузия пз Анзор Меквабишвили
10 Грузия пз Гиорги Моистсрапишвили
7 Грузия пз Зурико Давиташвили
11 Грузия нп Гиорги Гагуа
1 Бельгия вр Мартен Вандевордт
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
3 Бельгия зщ Зено Дебаст
14 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
6 Бельгия пз Астер Вранкс
8 Бельгия пз Элиот Матазо
2 Бельгия пз Юго Сике
19 Бельгия пз Мандела Кейта
22 Бельгия нп Шарль Де Кетеларе
10 Бельгия нп Мишель Баликвиша
7 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Грузия Рамаз Сванадзе (и.о.)
Бельгия Якки Матейсен
История личных встреч
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур Грузия U212 : 0
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U212 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U211 : 0
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U210 : 3
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 0 : 2Грузия U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур Бельгия U210 : 0
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 3 : 2Бельгия U21
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 1 : 0Бельгия U21
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 Бельгия U215 : 0
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 Бельгия U214 : 1

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