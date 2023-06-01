Ислочь - Гомель 24 Июня прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
24 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Гомель, которое состоится 24 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Гомель
Гомель
История личных встреч
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 0
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|27.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|12.08.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|27.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|18.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4