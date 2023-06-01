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Ислочь - Гомель 24 Июня прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
24 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Ислочь
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Гомель, которое состоится 24 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Гомель
Гомель
История личных встреч
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Гомель3 : 1Ислочь
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Ислочь1 : 1Гомель
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь1 : 2Гомель
19.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель2 : 0Ислочь
31.08.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 2Ислочь
27.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Ислочь3 : 1Гомель
01.09.2018 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь0 : 1Гомель
12.08.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель0 : 2Ислочь
27.04.2018 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Гомель1 : 2Ислочь
18.08.2017 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Гомель0 : 1Ислочь
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Ислочь
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель2 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 3 : 3Гомель
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 4

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