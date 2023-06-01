Славия-Мозырь - Шахтёр С 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
24 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Шахтёр С, которое состоится 24 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 4
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|4 : 1
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|16.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 1
|30.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|17.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 3
|11.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0