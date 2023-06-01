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Славия-Мозырь - Шахтёр С 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
24 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Славия-Мозырь
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Шахтёр С, которое состоится 24 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1Славия-Мозырь
24.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 3Шахтёр С
21.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь0 : 4Шахтёр С
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С4 : 1Славия-Мозырь
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь1 : 0Шахтёр С
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Шахтёр С2 : 0Славия-Мозырь
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С5 : 1Славия-Мозырь
30.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь0 : 1Шахтёр С
17.09.2017 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 3Шахтёр С
11.05.2017 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Шахтёр С1 : 0Славия-Мозырь
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 0
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Славия-Мозырь
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С3 : 0
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Шахтёр С
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С7 : 3
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Шахтёр С
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0

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