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Аксу - Ордабасы 24 Июня прямая трансляция

24 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 13-й тур
Аксу
Ордабасы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Ордабасы, которое состоится 24 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
24.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Аксу2 : 2Ордабасы
29.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Ордабасы3 : 0Аксу
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Аксу
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Аксу2 : 1
24.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Аксу0 : 1
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Аксу
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Аксу0 : 1
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Ордабасы2 : 1
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Ордабасы
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Ордабасы1 : 0
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Ордабасы
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Ордабасы4 : 0

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