Слуцк - Неман 24 Июня прямая трансляция
24 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 24 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
История личных встреч
|12.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|19.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|13.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|20.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 3
|05.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1