17:47 ()
Свернуть список

Слуцк - Неман 24 Июня прямая трансляция

24 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Слуцк
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 24 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
История личных встреч
12.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 0Неман
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 0Слуцк
21.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Неман
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Неман1 : 0Слуцк
19.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 1Неман
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Слуцк2 : 1Неман
13.07.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Неман0 : 0Слуцк
20.07.2018 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман0 : 3Слуцк
05.04.2018 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк1 : 1Неман
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк3 : 1
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Слуцк
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Слуцк
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 0 : 3Неман
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Неман
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close