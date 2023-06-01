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Англия U21 - Израиль U21 25 Июня прямая трансляция

Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Англия U21
Израиль U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Израиль U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U21
Израиль U21
1 Англия вр Джеймс Траффорд
14 Англия зщ Джеймс Гарнер
5 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
4 Англия зщ Леви Колвилл
2 Англия зщ Максимилиан Ааронс
17 Англия пз Кёртис Джонс
21 Англия пз Анхель Гомес
8 Англия пз Джейкоб Рэмси
23 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
7 Англия нп Морган Гиббс-Уайт
11 Англия нп Энтони Гордон
1 Израиль вр Даниэль Перец
5 Израиль зщ Гиль Коэн
21 Израиль зщ Став Лемкин
2 Израиль зщ Карем Джабер
8 Израиль зщ Арад Бар
12 Израиль зщ Рой Ревиво
14 Израиль зщ Оз Билу
6 Израиль пз Омри Гандельман
20 Израиль пз Хишам Лайоус
15 Израиль нп Эйтан Азулай
11 Израиль нп Дор Тургеман
Главные тренеры
Ирландия Ли Карсли (и.о.)
Израиль Гай Лузон
История личных встреч
11.06.2013 U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Израиль U211 : 0Англия U21
05.09.2011 Товарищеские матчи U21 Сентябрь 2011 Англия U214 : 1Израиль U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 0 : 2Англия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 1 : 2Англия U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 2 : 0Англия U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Англия U210 : 1
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 3 Англия U215 : 0
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 1 : 1Израиль U21
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 3 : 0Израиль U21
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 Израиль U211 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 1 : 1Израиль U21
08.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 1 : 2Израиль U21
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2023 (до 21 года): Англия U21 — Израиль U21. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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