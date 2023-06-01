Англия U21 - Израиль U21 25 Июня прямая трансляция
Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Израиль U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U21
Израиль U21
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Джеймс Гарнер
|5
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|4
|зщ
|Леви Колвилл
|2
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|21
|пз
|Анхель Гомес
|8
|пз
|Джейкоб Рэмси
|23
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|7
|нп
|Морган Гиббс-Уайт
|11
|нп
|Энтони Гордон
|1
|вр
|Даниэль Перец
|5
|зщ
|Гиль Коэн
|21
|зщ
|Став Лемкин
|2
|зщ
|Карем Джабер
|8
|зщ
|Арад Бар
|12
|зщ
|Рой Ревиво
|14
|зщ
|Оз Билу
|6
|пз
|Омри Гандельман
|20
|пз
|Хишам Лайоус
|15
|нп
|Эйтан Азулай
|11
|нп
|Дор Тургеман
Главные тренеры
|Ли Карсли (и.о.)
|Гай Лузон
История личных встреч
|11.06.2013
|U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|05.09.2011
|Товарищеские матчи U21
|Сентябрь 2011
|4 : 1
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|2 : 0
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 3
|5 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|3 : 0
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 1
|08.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2023 (до 21 года): Англия U21 — Израиль U21. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.