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Чехия U21 - Германия U21 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Чехия U21
Германия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия U21 - Германия U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия U21
Германия U21
1 Чехия вр Витезслав Ярош
4 Чехия зщ Адам Габриэл
3 Чехия зщ Робин Гранач
2 Чехия зщ Мартин Витик
12 Чехия зщ Мартин Цедидла
10 Чехия пз Адам Карабец
8 Чехия пз Лукаш Черв
22 Чехия пз Филип Калоч
7 Чехия пз Васил Кушей
17 Чехия нп Матей Юрасек
14 Чехия нп Даниэль Фила
1 Германия вр Ноа Атуболу
2 Германия зщ Йоша Вагноман
14 Германия зщ Хеннинг Матрициани
5 Германия зщ Янн Биссекк
22 Германия зщ Лука Нец
8 Германия пз Янник Кайтель
6 Германия пз Том Краус
10 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия пз Денис Хусейнбашич
11 Германия нп Юссуфа Мукоко
9 Германия нп Кевин Шаде
Главные тренеры
Чехия Ян Сухопарек
Германия Антонио Ди Сальво
История личных встреч
23.06.2015 U21 ЧЕ-2015 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Чехия U211 : 1Германия U21
18.11.2014 Товарищеские матчи U21 Ноябрь 2014 Чехия U211 : 1Германия U21
03.09.2010 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Группа 5. 9-й тур Чехия U211 : 1Германия U21
08.09.2009 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Группа 5. 3-й тур Германия U211 : 2Чехия U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур Чехия U210 : 2
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 2 : 0Чехия U21
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 1 : 1Чехия U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Чехия U211 : 1
13.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 4 0 : 2Чехия U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур Германия U211 : 1
06.06.2021 U21 ЧЕ-2021 Финал Германия U211 : 0
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала 1 : 2Германия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 2 5 : 6Германия U21
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Германия U210 : 0

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