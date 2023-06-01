Чехия U21 - Германия U21 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия U21 - Германия U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия U21
Германия U21
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|4
|зщ
|Адам Габриэл
|3
|зщ
|Робин Гранач
|2
|зщ
|Мартин Витик
|12
|зщ
|Мартин Цедидла
|10
|пз
|Адам Карабец
|8
|пз
|Лукаш Черв
|22
|пз
|Филип Калоч
|7
|пз
|Васил Кушей
|17
|нп
|Матей Юрасек
|14
|нп
|Даниэль Фила
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|2
|зщ
|Йоша Вагноман
|14
|зщ
|Хеннинг Матрициани
|5
|зщ
|Янн Биссекк
|22
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Янник Кайтель
|6
|пз
|Том Краус
|10
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|пз
|Денис Хусейнбашич
|11
|нп
|Юссуфа Мукоко
|9
|нп
|Кевин Шаде
Главные тренеры
|Ян Сухопарек
|Антонио Ди Сальво
История личных встреч
|23.06.2015
|U21 ЧЕ-2015 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|18.11.2014
|Товарищеские матчи U21
|Ноябрь 2014
|1 : 1
|03.09.2010
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Группа 5. 9-й тур
|1 : 1
|08.09.2009
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Группа 5. 3-й тур
|1 : 2
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|2 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1
|13.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 4
|0 : 2
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|06.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Финал
|1 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|1 : 2
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 2 5 : 6
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|0 : 0