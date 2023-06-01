Норвегия U21 - Франция U21 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
25 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия U21 - Франция U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия U21
Франция U21
|1
|вр
|Мадс Хеденстад Кристиансен
|2
|зщ
|Себастьян Себулонсен
|4
|зщ
|Йеспер Даланн
|3
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|5
|зщ
|Давид Вольфе
|8
|пз
|Йохан Хове
|6
|пз
|Сиверт Маннсверк
|22
|пз
|Христос Зафейрис
|11
|пз
|Эмиль Сейде
|10
|нп
|Оскар Бобб
|20
|нп
|Эрик Ботхейм
|16
|вр
|Люка Шевалье
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|14
|зщ
|Кастелло Люкеба
|5
|зщ
|Нильс Нкунку
|7
|пз
|Куадио Коне
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Максанс Какере
|17
|нп
|Брэдли Баркола
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|11
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Лейф Гуннар Смеруд
|Сильвен Риполль
История личных встреч
|16.10.2012
|U21 ЧЕ-2013 - квалификация
|Плей-офф. 2-й матч
|5 : 3
|12.10.2012
|U21 ЧЕ-2013 - квалификация
|Плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|4 : 1
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|2 : 0
|04.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|6 : 0
|19.11.2019
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|2 : 3
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 2
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 1