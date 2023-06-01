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Норвегия U21 - Франция U21 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
25 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Норвегия U21
Франция U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия U21 - Франция U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия U21
Франция U21
1 Норвегия вр Мадс Хеденстад Кристиансен
2 Норвегия зщ Себастьян Себулонсен
4 Норвегия зщ Йеспер Даланн
3 Норвегия зщ Хенрик Хеггхейм
5 Норвегия зщ Давид Вольфе
8 Норвегия пз Йохан Хове
6 Норвегия пз Сиверт Маннсверк
22 Норвегия пз Христос Зафейрис
11 Норвегия пз Эмиль Сейде
10 Норвегия нп Оскар Бобб
20 Норвегия нп Эрик Ботхейм
16 Франция вр Люка Шевалье
20 Франция зщ Пьер Калюлю
2 Франция зщ Мохамед Симакан
14 Франция зщ Кастелло Люкеба
5 Франция зщ Нильс Нкунку
7 Франция пз Куадио Коне
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Франция пз Максанс Какере
17 Франция нп Брэдли Баркола
9 Франция нп Арно Калимуэндо
11 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Норвегия Лейф Гуннар Смеруд
Франция Сильвен Риполль
История личных встреч
16.10.2012 U21 ЧЕ-2013 - квалификация Плей-офф. 2-й матч Норвегия U215 : 3Франция U21
12.10.2012 U21 ЧЕ-2013 - квалификация Плей-офф. 1-й матч Франция U211 : 0Норвегия U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур Норвегия U211 : 2
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 4 : 1Норвегия U21
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 2 : 0Норвегия U21
04.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 Норвегия U216 : 0
19.11.2019 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 Норвегия U212 : 3
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур Франция U212 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 1Франция U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C 0 : 2Франция U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C 0 : 2Франция U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C Франция U210 : 1

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