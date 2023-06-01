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Швейцария U21 - Италия U21 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция);
Швейцария U21
Италия U21

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария U21 - Италия U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария U21
Италия U21
1 Швейцария вр Амир Саипи
2 Швейцария зщ Левен Блюм
5 Швейцария зщ Марко Бурх
4 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
20 Швейцария зщ Бечир Омерагич
7 Швейцария пз Дан Ндой
8 Швейцария пз Ардон Ясари
6 Швейцария пз Симон Зом
10 Швейцария пз Кастриот Имери
22 Швейцария нп Фабиан Ридер
9 Швейцария нп Филип Стоилкович
1 Италия вр Марко Карнесекки
5 Италия зщ Лоренцо Пирола
15 Италия зщ Калеб Околи
2 Италия зщ Джорджио Скальвини
12 Италия пз Рауль Белланова
8 Италия пз Сандро Тонали
4 Италия пз Самуэле Риччи
13 Италия пз Ийенома Удогие
18 Италия нп Маттео Канчелльери
11 Италия нп Пьетро Пеллегри
17 Италия нп Вильфред Ньонто
Главные тренеры
Швейцария Мауро Лустринелли
Швейцария Патрик Рахмен (и.о.)
Италия Паоло Николато
История личных встреч
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур 1 : 2Швейцария U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Швейцария U210 : 3
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 3 : 2Швейцария U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 0 : 1Швейцария U21
16.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 3 : 1Швейцария U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур 2 : 1Италия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 5 : 3 ДВИталия U21
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Италия U214 : 0
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 0 : 0Италия U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 1 : 1Италия U21

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