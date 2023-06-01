Швейцария U21 - Италия U21 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария U21 - Италия U21, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария U21
Италия U21
|1
|вр
|Амир Саипи
|2
|зщ
|Левен Блюм
|5
|зщ
|Марко Бурх
|4
|зщ
|Леонидас Стергиу
|20
|зщ
|Бечир Омерагич
|7
|пз
|Дан Ндой
|8
|пз
|Ардон Ясари
|6
|пз
|Симон Зом
|10
|пз
|Кастриот Имери
|22
|нп
|Фабиан Ридер
|9
|нп
|Филип Стоилкович
|1
|вр
|Марко Карнесекки
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|15
|зщ
|Калеб Околи
|2
|зщ
|Джорджио Скальвини
|12
|пз
|Рауль Белланова
|8
|пз
|Сандро Тонали
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|13
|пз
|Ийенома Удогие
|18
|нп
|Маттео Канчелльери
|11
|нп
|Пьетро Пеллегри
|17
|нп
|Вильфред Ньонто
Главные тренеры
|Мауро Лустринелли
|Патрик Рахмен (и.о.)
|Паоло Николато
История личных встреч
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 3
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|3 : 2
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 1
|16.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|3 : 1
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|5 : 3 ДВ
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|4 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|0 : 0
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1