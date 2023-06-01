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Белшина - Минск 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
25 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Белшина
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Минск, которое состоится 25 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Минск
Минск
История личных встреч
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Белшина2 : 2Минск
26.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 4Белшина
05.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Минск2 : 2Белшина
22.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Белшина1 : 3Минск
28.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 3Минск
21.08.2016 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 2Минск
24.04.2016 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Минск1 : 1Белшина
24.10.2015 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Белшина4 : 0Минск
21.06.2015 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Минск2 : 1Белшина
25.10.2014 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Белшина1 : 2Минск
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Белшина
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Белшина
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 7 : 3Белшина
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина0 : 2
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Белшина
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 1
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Минск
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 2

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