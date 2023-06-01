Белшина - Минск 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
25 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Минск, которое состоится 25 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Минск
Минск
История личных встреч
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 4
|05.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|22.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 3
|28.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|21.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|24.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|24.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 0
|21.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 2