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Сморгонь - Динамо Мн 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
Сморгонь
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо Мн, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
26.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Сморгонь0 : 5Динамо Мн
14.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0Сморгонь
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 2 : 1Сморгонь
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Сморгонь1 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Сморгонь
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Сморгонь1 : 3
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Сморгонь
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Динамо Мн
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 4Динамо Мн
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 0

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