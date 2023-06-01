Сморгонь - Динамо Мн 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
25 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо Мн, которое состоится 25 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 5
|14.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0