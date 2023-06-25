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БАТЭ - Нафтан 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
25 Июня 2023 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
БАТЭ
Нафтан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Нафтан, которое состоится 25 Июня 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
28.10.2017 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
16.06.2017 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 3БАТЭ
25.09.2016 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ4 : 1Нафтан
16.05.2016 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан3 : 2БАТЭ
25.10.2015 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ2 : 1Нафтан
22.06.2015 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Нафтан1 : 2БАТЭ
09.11.2014 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ4 : 0Нафтан
26.09.2014 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Нафтан2 : 2БАТЭ
09.08.2014 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан1 : 1БАТЭ
26.05.2014 Беларусь - Высшая лига 9-й тур БАТЭ3 : 1Нафтан
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 1БАТЭ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 1Нафтан
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Нафтан
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 5 : 0Нафтан
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 1

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