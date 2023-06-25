БАТЭ - Нафтан 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
25 Июня 2023 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Нафтан, которое состоится 25 Июня 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|28.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|16.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|25.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|4 : 1
|16.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 2
|25.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|22.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|09.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|4 : 0
|26.09.2014
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|09.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|26.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1