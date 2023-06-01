Актобе - Мактаарал 25 Июня прямая трансляция
25 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Мактаарал, которое состоится 25 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
|10.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|10.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1