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Актобе - Мактаарал 25 Июня прямая трансляция

25 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 13-й тур
Актобе
Мактаарал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Мактаарал, которое состоится 25 Июня 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
10.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Мактаарал1 : 1Актобе
23.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Актобе1 : 0Мактаарал
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Актобе2 : 0
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Актобе
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Актобе0 : 0
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Актобе
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Актобе2 : 1
04.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Мактаарал
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Мактаарал3 : 1
21.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Мактаарал
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Мактаарал1 : 2
10.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Мактаарал0 : 1

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