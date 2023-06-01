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Атлетик Клуб Эскальдес - Будучность 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
27 Июня 2023 года в 16:00 (+03:00). Лига чемпионов, Предварительный раунд. 1/2 финала
Атлетик Клуб Эскальдес
Будучность

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Клуб Эскальдес - Будучность, которое состоится 27 Июня 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Предварительный раунд. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Будучность
Подгорица, Черногория
История личных встреч
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Атлетик Клуб Эскальдес0 : 1 ДВ
05.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Атлетик Клуб Эскальдес
25.05.2023 Черногория - Первая лига 36-й тур 0 : 1Будучность
21.05.2023 Черногория - Первая лига 35-й тур Будучность1 : 3
14.05.2023 Черногория - Первая лига 34-й тур 1 : 3Будучность
07.05.2023 Черногория - Первая лига 33-й тур Будучность1 : 0
29.04.2023 Черногория - Первая лига 32-й тур 2 : 2Будучность

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