Нидерланды U21 - Грузия U21 27 Июня прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
27 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды U21 - Грузия U21, которое состоится 27 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды U21
Грузия U21
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|3
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Микки ван де Вен
|5
|пз
|Квилиндсхи Хартман
|6
|пз
|Квинтен Тимбер
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Юрген Эккеленкамп
|20
|нп
|Джошуа Зиркзее
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Саба Хвадагиани
|15
|зщ
|Саба Сазонов
|3
|зщ
|Ива Гелашвили
|4
|зщ
|Александре Каландадзе
|16
|пз
|Ираклий Азаров
|7
|пз
|Зурико Давиташвили
|8
|пз
|Анзор Меквабишвили
|6
|пз
|Лука Гагнидзе
|19
|пз
|Георгий Цитаишвили
|11
|нп
|Гиорги Гагуа
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Рамаз Сванадзе (и.о.)
История личных встреч
|04.09.2014
|U21 ЧЕ-2015 - квалификация
|Группа 3
|0 : 1
|10.10.2013
|U21 ЧЕ-2015 - квалификация
|Группа 3
|0 : 6
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|1 : 2
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|6 : 1
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|2 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|0 : 3