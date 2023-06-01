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Нидерланды U21 - Грузия U21 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
27 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Нидерланды U21
Грузия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды U21 - Грузия U21, которое состоится 27 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды U21
Грузия U21
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
3 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
5 Нидерланды пз Квилиндсхи Хартман
6 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
8 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
11 Нидерланды нп Юрген Эккеленкамп
20 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Грузия зщ Саба Хвадагиани
15 Грузия зщ Саба Сазонов
3 Грузия зщ Ива Гелашвили
4 Грузия зщ Александре Каландадзе
16 Грузия пз Ираклий Азаров
7 Грузия пз Зурико Давиташвили
8 Грузия пз Анзор Меквабишвили
6 Грузия пз Лука Гагнидзе
19 Грузия пз Георгий Цитаишвили
11 Грузия нп Гиорги Гагуа
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Грузия Рамаз Сванадзе (и.о.)
История личных встреч
04.09.2014 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Группа 3 Нидерланды U210 : 1Грузия U21
10.10.2013 U21 ЧЕ-2015 - квалификация Группа 3 Грузия U210 : 6Нидерланды U21
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 2-й тур 1 : 1Нидерланды U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур 0 : 0Нидерланды U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Нидерланды U211 : 2
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Нидерланды U212 : 1
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Нидерланды U216 : 1
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 2-й тур Грузия U212 : 2
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур Грузия U212 : 0
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U212 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U211 : 0
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U210 : 3

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