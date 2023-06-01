Хорватия U21 - Румыния U21 27 Июня прямая трансляция
Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
27 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия U21 - Румыния U21, которое состоится 27 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия U21
Румыния U21
|1
|вр
|Доминик Котарски
|2
|зщ
|Нико Сигур
|6
|зщ
|Бартол Франьич
|15
|зщ
|Мауро Перкович
|16
|зщ
|Крешимир Кризманич
|8
|пз
|Юрица Пршир
|19
|пз
|Марко Булат
|10
|пз
|Мартин Батурина
|13
|нп
|Матия Фриган
|7
|нп
|Микеле Шего
|20
|нп
|Дион Белё
|1
|вр
|Штефан Тырновану
|2
|зщ
|Александру Пантя
|4
|зщ
|Богдан Раковицан
|14
|зщ
|Виктор Дикан
|3
|зщ
|Валентин Цику
|5
|пз
|Михай Ликсандру
|8
|пз
|Давид Микулеску
|11
|пз
|Александру Ишфан
|7
|пз
|Клаудиу Петрила
|19
|нп
|Луис Мунтяну
|9
|нп
|Йован Маркович
Главные тренеры
|Драган Скочич
|Эмил Сэндой
История личных встреч
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|3 : 2
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|0 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 2
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа A
|1 : 1