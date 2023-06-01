21:24 ()
Свернуть список

Хорватия U21 - Румыния U21 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния), вместимость: 31254
27 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Хорватия U21
Румыния U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия U21 - Румыния U21, которое состоится 27 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Генча - Стяуа (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия U21
Румыния U21
1 Хорватия вр Доминик Котарски
2 Хорватия зщ Нико Сигур
6 Хорватия зщ Бартол Франьич
15 Хорватия зщ Мауро Перкович
16 Хорватия зщ Крешимир Кризманич
8 Хорватия пз Юрица Пршир
19 Хорватия пз Марко Булат
10 Хорватия пз Мартин Батурина
13 Хорватия нп Матия Фриган
7 Хорватия нп Микеле Шего
20 Хорватия нп Дион Белё
1 Румыния вр Штефан Тырновану
2 Румыния зщ Александру Пантя
4 Румыния зщ Богдан Раковицан
14 Румыния зщ Виктор Дикан
3 Румыния зщ Валентин Цику
5 Румыния пз Михай Ликсандру
8 Румыния пз Давид Микулеску
11 Румыния пз Александру Ишфан
7 Румыния пз Клаудиу Петрила
19 Румыния нп Луис Мунтяну
9 Румыния нп Йован Маркович
Главные тренеры
Хорватия Драган Скочич
Румыния Эмил Сэндой
История личных встреч
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур 1 : 0Хорватия U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур 2 : 0Хорватия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 1 ДВХорватия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Хорватия U211 : 2
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Хорватия U213 : 2
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур Румыния U210 : 1
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур Румыния U210 : 3
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 0 : 0Румыния U21
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A 1 : 2Румыния U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа A Румыния U211 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close