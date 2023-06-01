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Португалия U21 - Бельгия U21 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
27 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Португалия U21
Бельгия U21

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Бельгия U21, которое состоится 27 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U21
Бельгия U21
1 Португалия вр Селтун Биай
13 Португалия зщ Зе Карлуш
16 Португалия зщ Алешандре Пенетра
3 Португалия зщ Андре Амару
5 Португалия зщ Нуну Тавареш
6 Португалия пз Тиагу Данташ
17 Португалия пз Жоау Невеш
4 Португалия пз Саму Кошта
18 Португалия пз Андре Алмейда
7 Португалия нп Педру Нету
9 Португалия нп Энрике Араужу
1 Бельгия вр Мартен Вандевордт
3 Бельгия зщ Зено Дебаст
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
14 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
2 Бельгия пз Юго Сике
6 Бельгия пз Астер Вранкс
19 Бельгия пз Мандела Кейта
11 Бельгия пз Ларджи Рамазани
22 Бельгия нп Шарль Де Кетеларе
10 Бельгия нп Мишель Баликвиша
7 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Португалия Руй Жорже
Бельгия Якки Матейсен
История личных встреч
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 2-й тур Португалия U211 : 1
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур 2 : 0Португалия U21
06.06.2021 U21 ЧЕ-2021 Финал 1 : 0Португалия U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала 0 : 1Португалия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Португалия U215 : 3 ДВ
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 2-й тур 2 : 2Бельгия U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур Бельгия U210 : 0
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 3 : 2Бельгия U21
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 1 : 0Бельгия U21
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 9 Бельгия U215 : 0

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