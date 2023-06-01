Португалия U21 - Бельгия U21 27 Июня прямая трансляция
Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680
27 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Бельгия U21, которое состоится 27 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия U21
Бельгия U21
|1
|вр
|Селтун Биай
|13
|зщ
|Зе Карлуш
|16
|зщ
|Алешандре Пенетра
|3
|зщ
|Андре Амару
|5
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|пз
|Тиагу Данташ
|17
|пз
|Жоау Невеш
|4
|пз
|Саму Кошта
|18
|пз
|Андре Алмейда
|7
|нп
|Педру Нету
|9
|нп
|Энрике Араужу
|1
|вр
|Мартен Вандевордт
|3
|зщ
|Зено Дебаст
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|14
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|2
|пз
|Юго Сике
|6
|пз
|Астер Вранкс
|19
|пз
|Мандела Кейта
|11
|пз
|Ларджи Рамазани
|22
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|10
|нп
|Мишель Баликвиша
|7
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Руй Жорже
|Якки Матейсен
История личных встреч
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|06.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Финал
|1 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|5 : 3 ДВ
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|3 : 2
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|1 : 0
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 9
|5 : 0