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Испания U21 - Украина U21 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
27 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Испания U21
Украина U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Украина U21, которое состоится 27 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U21
Украина U21
1 Испания вр Арнау Тенас
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Испания зщ Айтор Паредес
4 Испания зщ Уго Гильямон
3 Испания зщ Хуан Миранда
17 Испания зщ Серхио Гомес
18 Испания пз Габриэль Вейга
16 Испания пз Алекс Баэна
8 Испания пз Ойан Сансет
10 Испания нп Родри Санчес
9 Испания нп Абель Руис
12 Украина вр Анатолий Трубин
6 Украина зщ Алексей Сич
4 Украина зщ Максим Таловеров
16 Украина зщ Арсений Батагов
2 Украина зщ Константин Овчаренко
21 Украина пз Артём Бондаренко
17 Украина пз Владимир Бражко
20 Украина пз Алексей Кащук
18 Украина пз Дмитрий Крыськив
10 Украина пз Михаил Мудрик
9 Украина нп Даниил Сикан
Главные тренеры
Испания Санти Дения
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
19.06.2011 U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Украина U210 : 3Испания U21
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур Испания U211 : 0
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур 0 : 3Испания U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Испания U210 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВ
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Испания U212 : 0
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур 0 : 1Украина U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур Украина U212 : 0
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U213 : 0
13.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 1 : 4Украина U21
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 1 : 0Украина U21

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