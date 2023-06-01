Тре Пенне - Брейдаблик 27 Июня прямая трансляция
Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
27 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Предварительный раунд. 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тре Пенне - Брейдаблик, которое состоится 27 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Предварительный раунд. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 0
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|21.08.2020
|Лига Европы
|Предварительный раунд
|1 : 3
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1