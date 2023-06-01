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Тре Пенне - Брейдаблик 27 Июня прямая трансляция

Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
27 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Предварительный раунд. 1/2 финала
Тре Пенне
Брейдаблик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тре Пенне - Брейдаблик, которое состоится 27 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Предварительный раунд. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 6 : 0Тре Пенне
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тре Пенне0 : 2
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Тре Пенне
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тре Пенне0 : 4
21.08.2020 Лига Европы Предварительный раунд Тре Пенне1 : 3
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Брейдаблик
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик1 : 3
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Брейдаблик
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик2 : 0
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Брейдаблик4 : 1

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