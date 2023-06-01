03:18 ()
Свернуть список

Англия U21 - Германия U21 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
28 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Англия U21
Германия U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Германия U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U21
Германия U21
1 Англия вр Джеймс Траффорд
2 Англия зщ Максимилиан Ааронс
5 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
12 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
3 Англия зщ Люк Томас
6 Англия пз Оливер Скипп
8 Англия пз Джейкоб Рэмси
19 Англия пз Харви Эллиотт
20 Англия пз Коул Палмер
10 Англия нп Эмиль Смит-Роу
9 Англия нп Кэмерон Арчер
1 Германия вр Ноа Атуболу
2 Германия зщ Йоша Вагноман
5 Германия зщ Янн Биссекк
14 Германия зщ Хеннинг Матрициани
22 Германия зщ Лука Нец
6 Германия пз Том Краус
16 Германия пз Эрик Мартель
10 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия пз Денис Хусейнбашич
9 Германия нп Кевин Шаде
11 Германия нп Юссуфа Мукоко
Главные тренеры
Ирландия Ли Карсли (и.о.)
Германия Антонио Ди Сальво
История личных встреч
24.03.2017 Товарищеские матчи U21 Март 2017 Германия U211 : 0Англия U21
29.06.2009 U21 ЧЕ-2009 - финальный раунд Финал Германия U214 : 0Англия U21
22.06.2009 U21 ЧЕ-2009 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Германия U211 : 1Англия U21
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур Англия U212 : 0
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 0 : 2Англия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 1 : 2Англия U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 2 : 0Англия U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Англия U210 : 1
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур 2 : 1Германия U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур Германия U211 : 1
06.06.2021 U21 ЧЕ-2021 Финал Германия U211 : 0
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала 1 : 2Германия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 2 5 : 6Германия U21
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Сборная Англии после победы над чехами обыграла ещё и израильтян и досрочно вышла в четвертьфинал.За второе место в группе поборются сразу три молодёжные сборные Англия вышла в четвертьфинал Евро! А ещё подсказала «Ньюкаслу» интересную задумку 0'Чемпионат Европы уже скоро могут покинуть несколько топ-сборных.Расклады перед решающим туром Грузия выйдет из «группы смерти», а чемпион поедет домой? Расклады перед 3-м туром Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2023 (до 21 года): Англия U21 — Германия U21. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close