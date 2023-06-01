Англия U21 - Германия U21 28 Июня прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
28 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Германия U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U21
Германия U21
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|2
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|5
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|12
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|3
|зщ
|Люк Томас
|6
|пз
|Оливер Скипп
|8
|пз
|Джейкоб Рэмси
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|нп
|Эмиль Смит-Роу
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|2
|зщ
|Йоша Вагноман
|5
|зщ
|Янн Биссекк
|14
|зщ
|Хеннинг Матрициани
|22
|зщ
|Лука Нец
|6
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Эрик Мартель
|10
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|пз
|Денис Хусейнбашич
|9
|нп
|Кевин Шаде
|11
|нп
|Юссуфа Мукоко
Главные тренеры
|Ли Карсли (и.о.)
|Антонио Ди Сальво
История личных встреч
|24.03.2017
|Товарищеские матчи U21
|Март 2017
|1 : 0
|29.06.2009
|U21 ЧЕ-2009 - финальный раунд
|Финал
|4 : 0
|22.06.2009
|U21 ЧЕ-2009 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|2 : 0
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 1
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|06.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Финал
|1 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|1 : 2
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 2 5 : 6
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