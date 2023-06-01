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Израиль U21 - Чехия U21 28 Июня прямая трансляция

Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
28 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия);
Израиль U21
Чехия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U21 - Чехия U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль U21
Чехия U21
1 Израиль вр Даниэль Перец
2 Израиль зщ Карем Джабер
21 Израиль зщ Став Лемкин
5 Израиль зщ Гиль Коэн
12 Израиль зщ Рой Ревиво
7 Израиль пз Эден Карцев
6 Израиль пз Омри Гандельман
10 Израиль пз Оскар Глоч
15 Израиль нп Эйтан Азулай
11 Израиль нп Дор Тургеман
9 Израиль нп Идан Горно
1 Чехия вр Витезслав Ярош
4 Чехия зщ Адам Габриэл
2 Чехия зщ Мартин Витик
3 Чехия зщ Робин Гранач
6 Чехия зщ Михал Фукала
20 Чехия пз Ян Жамбурек
8 Чехия пз Лукаш Черв
10 Чехия пз Адам Карабец
7 Чехия пз Васил Кушей
21 Чехия нп Матей Валента
9 Чехия нп Вацлав Сейк
Главные тренеры
Израиль Гай Лузон
Чехия Ян Сухопарек
История личных встреч
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур 2 : 0Израиль U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 1 : 1Израиль U21
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 3 : 0Израиль U21
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 Израиль U211 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 1 : 1Израиль U21
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур Чехия U212 : 1
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур Чехия U210 : 2
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 2 : 0Чехия U21
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 1 : 1Чехия U21
24.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Чехия U211 : 1

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