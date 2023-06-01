Израиль U21 - Чехия U21 28 Июня прямая трансляция
Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
28 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U21 - Чехия U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль U21
Чехия U21
|1
|вр
|Даниэль Перец
|2
|зщ
|Карем Джабер
|21
|зщ
|Став Лемкин
|5
|зщ
|Гиль Коэн
|12
|зщ
|Рой Ревиво
|7
|пз
|Эден Карцев
|6
|пз
|Омри Гандельман
|10
|пз
|Оскар Глоч
|15
|нп
|Эйтан Азулай
|11
|нп
|Дор Тургеман
|9
|нп
|Идан Горно
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|4
|зщ
|Адам Габриэл
|2
|зщ
|Мартин Витик
|3
|зщ
|Робин Гранач
|6
|зщ
|Михал Фукала
|20
|пз
|Ян Жамбурек
|8
|пз
|Лукаш Черв
|10
|пз
|Адам Карабец
|7
|пз
|Васил Кушей
|21
|нп
|Матей Валента
|9
|нп
|Вацлав Сейк
Главные тренеры
|Гай Лузон
|Ян Сухопарек
История личных встреч
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|3 : 0
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 1
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|2 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1
|24.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|1 : 1