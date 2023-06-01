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Швейцария U21 - Франция U21 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
28 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Швейцария U21
Франция U21

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария U21 - Франция U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария U21
Франция U21
1 Швейцария вр Амир Саипи
2 Швейцария зщ Левен Блюм
4 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
5 Швейцария зщ Марко Бурх
20 Швейцария зщ Бечир Омерагич
7 Швейцария пз Дан Ндой
8 Швейцария пз Ардон Ясари
6 Швейцария пз Симон Зом
10 Швейцария пз Кастриот Имери
22 Швейцария нп Фабиан Ридер
23 Швейцария нп Зеки Амдуни
16 Франция вр Люка Шевалье
20 Франция зщ Пьер Калюлю
4 Франция зщ Луак Баде
14 Франция зщ Кастелло Люкеба
5 Франция зщ Нильс Нкунку
7 Франция пз Куадио Коне
8 Франция пз Максанс Какере
6 Франция пз Энцо Ле Фе
17 Франция нп Брэдли Баркола
11 Франция нп Амин Гуири
9 Франция нп Арно Калимуэндо
Главные тренеры
Швейцария Мауро Лустринелли
Швейцария Патрик Рахмен (и.о.)
Франция Сильвен Риполль
История личных встреч
16.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Франция U213 : 1Швейцария U21
19.11.2019 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Швейцария U213 : 1Франция U21
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 2-й тур Швейцария U212 : 3
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур 1 : 2Швейцария U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Швейцария U210 : 3
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 3 : 2Швейцария U21
25.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 0 : 1Швейцария U21
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 2-й тур 0 : 1Франция U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур Франция U212 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 1Франция U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C 0 : 2Франция U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C 0 : 2Франция U21

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