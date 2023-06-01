Швейцария U21 - Франция U21 28 Июня прямая трансляция
Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
28 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария U21 - Франция U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария U21
Франция U21
|1
|вр
|Амир Саипи
|2
|зщ
|Левен Блюм
|4
|зщ
|Леонидас Стергиу
|5
|зщ
|Марко Бурх
|20
|зщ
|Бечир Омерагич
|7
|пз
|Дан Ндой
|8
|пз
|Ардон Ясари
|6
|пз
|Симон Зом
|10
|пз
|Кастриот Имери
|22
|нп
|Фабиан Ридер
|23
|нп
|Зеки Амдуни
|16
|вр
|Люка Шевалье
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Луак Баде
|14
|зщ
|Кастелло Люкеба
|5
|зщ
|Нильс Нкунку
|7
|пз
|Куадио Коне
|8
|пз
|Максанс Какере
|6
|пз
|Энцо Ле Фе
|17
|нп
|Брэдли Баркола
|11
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Мауро Лустринелли
|Патрик Рахмен (и.о.)
|Сильвен Риполль
История личных встреч
|16.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|3 : 1
|19.11.2019
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|3 : 1
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 2-й тур
|2 : 3
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 3
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|3 : 2
|25.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 1
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 2