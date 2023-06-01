03:19 ()
Свернуть список

Италия U21 - Норвегия U21 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
28 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Италия U21
Норвегия U21

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U21 - Норвегия U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия U21
Норвегия U21
1 Италия вр Марко Карнесекки
15 Италия зщ Калеб Околи
6 Италия зщ Маттео Ловато
2 Италия зщ Джорджио Скальвини
12 Италия пз Рауль Белланова
16 Италия пз Эдоардо Бове
8 Италия пз Сандро Тонали
4 Италия пз Самуэле Риччи
13 Италия пз Ийенома Удогие
17 Италия нп Вильфред Ньонто
11 Италия нп Пьетро Пеллегри
12 Норвегия вр Кристоффер Клессон
2 Норвегия зщ Себастьян Себулонсен
4 Норвегия зщ Йеспер Даланн
3 Норвегия зщ Хенрик Хеггхейм
13 Норвегия зщ Лео Ельде
7 Норвегия пз Джошуа Китолано
6 Норвегия пз Сиверт Маннсверк
8 Норвегия пз Йохан Хове
10 Норвегия нп Оскар Бобб
20 Норвегия нп Эрик Ботхейм
17 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Италия Паоло Николато
Норвегия Лейф Гуннар Смеруд
История личных встреч
11.06.2013 U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Норвегия U211 : 1Италия U21
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 2-й тур 2 : 3Италия U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур 2 : 1Италия U21
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 5 : 3 ДВИталия U21
30.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B Италия U214 : 0
27.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа B 0 : 0Италия U21
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 2-й тур Норвегия U210 : 1
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур Норвегия U211 : 2
09.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 4 : 1Норвегия U21
08.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 2 : 0Норвегия U21
04.09.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 7 Норвегия U216 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close