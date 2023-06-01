Италия U21 - Норвегия U21 28 Июня прямая трансляция
Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
28 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия U21 - Норвегия U21, которое состоится 28 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия U21
Норвегия U21
|1
|вр
|Марко Карнесекки
|15
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Маттео Ловато
|2
|зщ
|Джорджио Скальвини
|12
|пз
|Рауль Белланова
|16
|пз
|Эдоардо Бове
|8
|пз
|Сандро Тонали
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|13
|пз
|Ийенома Удогие
|17
|нп
|Вильфред Ньонто
|11
|нп
|Пьетро Пеллегри
|12
|вр
|Кристоффер Клессон
|2
|зщ
|Себастьян Себулонсен
|4
|зщ
|Йеспер Даланн
|3
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|13
|зщ
|Лео Ельде
|7
|пз
|Джошуа Китолано
|6
|пз
|Сиверт Маннсверк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|нп
|Оскар Бобб
|20
|нп
|Эрик Ботхейм
|17
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Лейф Гуннар Смеруд
История личных встреч
|11.06.2013
|U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 2-й тур
|2 : 3
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|5 : 3 ДВ
|30.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|4 : 0
|27.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа B
|0 : 0
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|09.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|4 : 1
|08.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|2 : 0
|04.09.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 7
|6 : 0