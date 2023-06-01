Будучность - Брейдаблик 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
30 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Предварительный раунд. Финал
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будучность - Брейдаблик, которое состоится 30 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Предварительный раунд. Финал, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будучность
Подгорица, Черногория
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
|Миодраг Джудович (и.о.)
|Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|0 : 3
|25.05.2023
|Черногория - Первая лига
|36-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Черногория - Первая лига
|35-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Черногория - Первая лига
|34-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Черногория - Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|1 : 7
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0