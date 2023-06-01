18:21 ()
Свернуть список

Будучность - Брейдаблик 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
30 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Предварительный раунд. Финал
Будучность
Брейдаблик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будучность - Брейдаблик, которое состоится 30 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Предварительный раунд. Финал, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будучность
Подгорица, Черногория
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Главные тренеры
Черногория Миодраг Джудович (и.о.)
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
История личных встреч
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Будучность2 : 1Брейдаблик
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик2 : 0Будучность
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала 0 : 3Будучность
25.05.2023 Черногория - Первая лига 36-й тур 0 : 1Будучность
21.05.2023 Черногория - Первая лига 35-й тур Будучность1 : 3
14.05.2023 Черногория - Первая лига 34-й тур 1 : 3Будучность
07.05.2023 Черногория - Первая лига 33-й тур Будучность1 : 0
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала 1 : 7Брейдаблик
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Брейдаблик
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик1 : 3
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Будучность2 : 1Брейдаблик
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Брейдаблик2 : 0Будучность

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close