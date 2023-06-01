Энергетик-БГУ - Ислочь 30 Июня прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
30 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Ислочь, которое состоится 30 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|03.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 3
|23.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 4
|03.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|23.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
|22.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|11.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1