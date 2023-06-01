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Энергетик-БГУ - Ислочь 30 Июня прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
30 Июня 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Энергетик-БГУ
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Ислочь, которое состоится 30 Июня 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
03.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь2 : 3Энергетик-БГУ
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Энергетик-БГУ1 : 2Ислочь
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь0 : 4Энергетик-БГУ
03.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Ислочь
26.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Ислочь
23.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь1 : 2Энергетик-БГУ
22.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Энергетик-БГУ1 : 2Ислочь
03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Энергетик-БГУ2 : 3Ислочь
11.05.2019 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь2 : 1Энергетик-БГУ
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Энергетик-БГУ0 : 0
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 2 : 0Энергетик-БГУ
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Ислочь3 : 1
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1

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