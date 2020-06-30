Шахтёр С - Слуцк 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
30 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Слуцк, которое состоится 30 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|29.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 4
|02.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|31.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|17.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|19.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 5
|15.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|19.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1