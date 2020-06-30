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Шахтёр С - Слуцк 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
30 Июня 2023 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Шахтёр С
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Слуцк, которое состоится 30 Июня 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк0 : 1Шахтёр С
29.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С2 : 1Слуцк
06.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1Слуцк
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк1 : 4Шахтёр С
02.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 4Шахтёр С
31.07.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк0 : 2Шахтёр С
17.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С1 : 2Слуцк
19.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк0 : 5Шахтёр С
15.04.2019 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С1 : 0Слуцк
19.08.2018 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 3Шахтёр С
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Шахтёр С
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С3 : 0
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Шахтёр С
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С7 : 3
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Шахтёр С
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк3 : 1
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Слуцк
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1

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