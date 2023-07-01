Зенит - Нефтчи 01 Июля прямая трансляция
01 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Нефтчи, которое состоится 01 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нефтчи
Баку, Азербайджан
История личных встреч
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|02.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4