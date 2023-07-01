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Зенит - Нефтчи 01 Июля прямая трансляция

01 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Зенит
Нефтчи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Нефтчи, которое состоится 01 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нефтчи
Баку, Азербайджан
История личных встреч
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит1 : 0
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Зенит
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Зенит
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Нефтчи1 : 0
21.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3Нефтчи
14.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 34-й тур Нефтчи1 : 1
07.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 33-й тур 4 : 0Нефтчи
02.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 32-й тур Нефтчи2 : 4

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