Грузия U21 - Израиль U21 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
01 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Израиль U21, которое состоится 01 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия U21
Израиль U21
Главные тренеры
|Рамаз Сванадзе (и.о.)
|Гай Лузон
История личных встреч
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|2 : 1
|13.10.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 2
|1 : 0
|28.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|3 : 0
|12.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 6
|1 : 1