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Грузия U21 - Израиль U21 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
01 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Грузия U21
Израиль U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия U21 - Израиль U21, которое состоится 01 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия U21
Израиль U21
Главные тренеры
Грузия Рамаз Сванадзе (и.о.)
Израиль Гай Лузон
История личных встреч
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 3-й тур 1 : 1Грузия U21
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 2-й тур Грузия U212 : 2
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур Грузия U212 : 0
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U212 : 1
13.10.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 2 Грузия U211 : 0
28.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 3-й тур Израиль U211 : 0
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур 2 : 0Израиль U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 1 : 1Израиль U21
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 3 : 0Израиль U21
12.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 6 Израиль U211 : 1

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