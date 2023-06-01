Испания U21 - Швейцария U21 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
01 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Швейцария U21, которое состоится 01 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U21
Швейцария U21
Главные тренеры
|Санти Дения
|Мауро Лустринелли
|Патрик Рахмен (и.о.)
История личных встреч
|06.09.2012
|U21 ЧЕ-2013 - квалификация
|Группа 5. 9-й тур
|0 : 0
|14.11.2011
|U21 ЧЕ-2013 - квалификация
|Группа 5. 6-й тур
|3 : 0
|25.06.2011
|U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд
|Финал
|0 : 2
|14.10.2008
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Плей-офф. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|11.10.2008
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|28.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 3-й тур
|1 : 4
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 2-й тур
|2 : 3
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|0 : 3
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|3 : 2