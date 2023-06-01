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Испания U21 - Швейцария U21 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния), вместимость: 19100
01 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Испания U21
Швейцария U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U21 - Швейцария U21, которое состоится 01 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Гиулешти - Валентин Станеску (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U21
Швейцария U21
Главные тренеры
Испания Санти Дения
Швейцария Мауро Лустринелли
Швейцария Патрик Рахмен (и.о.)
История личных встреч
06.09.2012 U21 ЧЕ-2013 - квалификация Группа 5. 9-й тур Швейцария U210 : 0Испания U21
14.11.2011 U21 ЧЕ-2013 - квалификация Группа 5. 6-й тур Испания U213 : 0Швейцария U21
25.06.2011 U21 ЧЕ-2011 - финальный раунд Финал Швейцария U210 : 2Испания U21
14.10.2008 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Плей-офф. 2-й матч Испания U213 : 1 ДВШвейцария U21
11.10.2008 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Плей-офф. 1-й матч Швейцария U212 : 1Испания U21
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 3-й тур Испания U212 : 2
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур Испания U211 : 0
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур 0 : 3Испания U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала Испания U210 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала Испания U212 : 1 ДВ
28.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 3-й тур Швейцария U211 : 4
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 2-й тур Швейцария U212 : 3
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур 1 : 2Швейцария U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Швейцария U210 : 3
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 3 : 2Швейцария U21

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