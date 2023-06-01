Минск - Торпедо-БелАЗ 01 Июля прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Июля 2023 года в 16:50 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 01 Июля 2023 года в 16:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|19.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|02.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 5
|17.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|21.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0