18:22 ()
Свернуть список

Минск - Торпедо-БелАЗ 01 Июля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Июля 2023 года в 16:50 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Минск
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 01 Июля 2023 года в 16:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
19.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск1 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Минск0 : 2Торпедо-БелАЗ
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Минск
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
02.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 5Торпедо-БелАЗ
17.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Минск2 : 0Торпедо-БелАЗ
13.04.2019 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
24.08.2018 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск0 : 0Торпедо-БелАЗ
21.04.2018 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Минск
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Минск
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 1
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Минск
23.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 3Торпедо-БелАЗ
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал 0 : 2Торпедо-БелАЗ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close