Неман - БАТЭ 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
01 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - БАТЭ, которое состоится 01 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0 5 : 4
|19.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|06.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 1
|22.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|12.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 1
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1