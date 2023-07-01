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Неман - БАТЭ 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
01 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Неман
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - БАТЭ, которое состоится 01 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ0 : 0 5 : 4Неман
19.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман1 : 1БАТЭ
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ2 : 1Неман
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман0 : 0БАТЭ
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала БАТЭ2 : 0Неман
06.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Неман2 : 1БАТЭ
22.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Неман0 : 2БАТЭ
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур БАТЭ3 : 0Неман
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман0 : 2БАТЭ
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ3 : 1Неман
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 0 : 2Неман
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 0 : 3Неман
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 0
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Неман
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 1БАТЭ

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