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Динамо Мн - Белшина 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
01 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Динамо Мн
Белшина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Белшина, которое состоится 01 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 0Динамо Мн
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо Мн0 : 0Белшина
24.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1Белшина
07.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина0 : 4Динамо Мн
29.10.2016 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1Белшина
15.06.2016 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина1 : 2Динамо Мн
31.10.2015 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0Белшина
27.06.2015 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Белшина0 : 2Динамо Мн
12.07.2014 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Белшина0 : 1Динамо Мн
04.05.2014 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо Мн4 : 1Белшина
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Динамо Мн
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Динамо Мн
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 0
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 4Динамо Мн
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина1 : 2
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Белшина
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Белшина
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 7 : 3Белшина
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина0 : 2

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