Динамо Мн - Белшина 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
01 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Белшина, которое состоится 01 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|07.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 4
|29.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|27.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|12.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|4 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2