Англия U21 - Португалия U21 02 Июля прямая трансляция
Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
02 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Португалия U21, которое состоится 02 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U21
Португалия U21
Главные тренеры
|Ли Карсли (и.о.)
|Руй Жорже
История личных встреч
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|2 : 0
|18.06.2015
|U21 ЧЕ-2015 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|0 : 1
|13.11.2014
|Товарищеские матчи U21
|Ноябрь 2014
|3 : 1
|03.09.2010
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Группа 9. 9-й тур
|0 : 1
|14.11.2009
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Группа 9. 6-й тур
|1 : 0
|05.09.2008
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Группа 3. 9-й тур
|2 : 0
|20.11.2007
|U21 ЧЕ-2009 - квалификация
|Группа 3. 7-й тур
|1 : 1
|28.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|1 : 2
|28.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа D
|2 : 0
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|06.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Финал
|1 : 0
|03.06.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/2 финала
|0 : 1