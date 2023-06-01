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Англия U21 - Португалия U21 02 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
02 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Англия U21
Португалия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Португалия U21, которое состоится 02 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U21
Португалия U21
Главные тренеры
Ирландия Ли Карсли (и.о.)
Португалия Руй Жорже
История личных встреч
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Португалия U212 : 0Англия U21
18.06.2015 U21 ЧЕ-2015 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Англия U210 : 1Португалия U21
13.11.2014 Товарищеские матчи U21 Ноябрь 2014 Англия U213 : 1Португалия U21
03.09.2010 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Группа 9. 9-й тур Португалия U210 : 1Англия U21
14.11.2009 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Группа 9. 6-й тур Англия U211 : 0Португалия U21
05.09.2008 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Группа 3. 9-й тур Англия U212 : 0Португалия U21
20.11.2007 U21 ЧЕ-2009 - квалификация Группа 3. 7-й тур Португалия U211 : 1Англия U21
28.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 3-й тур Англия U212 : 0
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 2-й тур Англия U212 : 0
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа C. 1-й тур 0 : 2Англия U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D 1 : 2Англия U21
28.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа D Португалия U212 : 0Англия U21
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 3-й тур Португалия U212 : 1
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 2-й тур Португалия U211 : 1
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа A. 1-й тур 2 : 0Португалия U21
06.06.2021 U21 ЧЕ-2021 Финал 1 : 0Португалия U21
03.06.2021 U21 ЧЕ-2021 1/2 финала 0 : 1Португалия U21

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