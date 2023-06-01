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Франция U21 - Украина U21 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
02 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Франция U21
Украина U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U21 - Украина U21, которое состоится 02 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U21
Украина U21
Главные тренеры
Франция Сильвен Риполль
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
13.11.2012 Товарищеские матчи U21 Ноябрь 2012 Франция U212 : 1Украина U21
05.06.2011 Товарищеские матчи U21 Июнь 2011 Украина U211 : 1Франция U21
03.09.2010 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Группа 8. 9-й тур Украина U212 : 2Франция U21
08.09.2009 U21 ЧЕ-2011 - квалификация Группа 8. 3-й тур Франция U212 : 2Украина U21
28.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 3-й тур 1 : 4Франция U21
25.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 2-й тур 0 : 1Франция U21
22.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа D. 1-й тур Франция U212 : 1
31.05.2021 U21 ЧЕ-2021 1/4 финала 2 : 1Франция U21
31.03.2021 U21 ЧЕ-2021 Группа C 0 : 2Франция U21
27.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 3-й тур 2 : 2Украина U21
24.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 2-й тур 0 : 1Украина U21
21.06.2023 U21 ЧЕ-2023 Группа B. 1-й тур Украина U212 : 0
17.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 Украина U213 : 0
13.11.2020 U21 ЧЕ-2021 Группа 8 1 : 4Украина U21

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