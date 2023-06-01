Франция U21 - Украина U21 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
02 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U21 - Украина U21, которое состоится 02 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция U21
Украина U21
Главные тренеры
|Сильвен Риполль
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|13.11.2012
|Товарищеские матчи U21
|Ноябрь 2012
|2 : 1
|05.06.2011
|Товарищеские матчи U21
|Июнь 2011
|1 : 1
|03.09.2010
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Группа 8. 9-й тур
|2 : 2
|08.09.2009
|U21 ЧЕ-2011 - квалификация
|Группа 8. 3-й тур
|2 : 2
|28.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 3-й тур
|1 : 4
|25.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|31.05.2021
|U21 ЧЕ-2021
|1/4 финала
|2 : 1
|31.03.2021
|U21 ЧЕ-2021
|Группа C
|0 : 2
|27.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|24.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2023
|U21 ЧЕ-2023
|Группа B. 1-й тур
|2 : 0
|17.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|3 : 0
|13.11.2020
|U21 ЧЕ-2021
|Группа 8
|1 : 4